Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2025 10:57
Ünvan değişikliği

SELAMÜN ALEYKÜM

YAKLAŞIK 5 YILLIK TIBBİ SEKRETER OLARAK ÇALIŞIYORUM.2 YIL ÖNCE DE LİSANS TAMAMLAMA İLE SAĞLIK YÖNETİMİ BİTİRDİM.

BU YIL YAPILACAK OLAN ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA BAŞVURU YAPARSAM BENİM İÇNİN NE GİBİ BİR AVANTAJ SAĞLANABİLİR.

HANGİ ÜNVANLARA GEÇİŞ YAPABİLİRİM. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

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