Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Mart 2025 11:26
Anadolu üniversitesi gis
Anadolu üniversitesi açıköğretim sınavlarında görev almak için kayıt yapmak istiyorum. bütün bilgileri doğru girmeme rağmen hesap bulunamadı diye hata veriyor. bu konu hakkında bilgisi olan var mı

2ven
Şef
19 Mart 2025 11:37

edevletle gir bende öyle yapıyorum.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Mart 2025 11:39

Önce okul müdürü augis bina işlemleri şifresi alacak, öğretmenleri kaydedecek... Eksik kayıt bilgilerini de öğretmen Kayıt Ol adımından kendisi tamamlayacak. Kayıt bu şekilde.

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