Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


19 Mart 2025 12:23
İnadına İmamoğlu

imamoğlunu içeri aldın da sonuç ?

bu sefer de dilek imamoğlu aday yapılır olur biter !

bu sefer de dilek hanımımı içeri alıcaksınız ?

seçim kampanyasında da dilek hanım sadece şunu der

ben ekremin selamı ile geldim

olur ve biter !

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