Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2025 12:35
EGM - Kurumlar arası geçiş...

Merhabalar arkadaşlar, bu sene içinde Emniyettten başka kuruma geçen varmı aramızda. Varsa bilgilendirmebilir mi?


memuraday-y
Şube Müdürü
19 Mart 2025 13:05

Nereye geçmek istiyorsunuz ?


La-la.
19 Mart 2025 13:09

İç işleri bakanligina bağlı, herhangi bir kurum için soruyorum. Bu yıl icerisinde geçiş yapan oldu mu ?

memuraday-y, 47 dk. önce

Nereye geçmek istiyorsunuz ?

Toplam 2 mesaj

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