Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2025 13:17
Tezde grafik kullanımı hk.

Hocalarım merhaba, tezimde Ilo tarafından yayınlanan rapordaki bir grafiği kullanmak istiyorum. Grafikte ülke isimleri vs. İngilizce ben grafiği Türkçeye çevirmek istiyorum ancak bunu yaparken oldukça zorlandım. Chatgptde yapmaya çalışıyorum verileri değiştiriyor. Wordde metin kutusu ekliyorum yazı boyutu çok küçük kalıyor. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Şunu da sormak istiyorum grafiği kaynak göstermek suretiyle kopyala yapıştır yapıp Türkçeye çevirerek kullanmam da herhangi bir sakınca yok değil mi? Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

2025 Mart dönemi doçentlik başvuruları2024 Ekim Doçentlikistifa sonrası geri dönüş hakkındaDr. Öğr. Üyesi Yeşil Pasaport hk.Sözleşme ve neticeleri50d araştırma görevlisi doktora kayıt sildirme2023 ekim donemi docentlik basvurulari2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 60/b ile Akademisyenliğe Dönüş

Sözlük

sahur 1 sirke ile temizlik yapmak 2 müessir 1 Bağdat pili 1 hygiea 1 semih saygıner 1 siyah mercimek 3 fisto 1 Beşiktaşlılar Günü 1 savaş kurtbaba 1

Son Haberler

Aydın Köşk'te Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Kişi GözaltındaAnkara'da sosyal gelişme için 5 yeni proje desteklenecek10 İlde Araç Sahteciliği: 2 Tutuklama, 14 Milyon Liralık KazançEkrem İmamoğlu ve Diğer Şüpheliler Sağlık Kontrolünden GeçtiÖzgür Özel, Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım