Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2025 13:32
kpss lisans puanı ile ön lisans tercihi

sağlık bakanlığında memurum.işletme lisan mezunuyum.aynı zamanda ön lisans tıbbi sekreterlik bölümünü bitirdim.kpss lisans sınavına girebiliyorum ama ön lisanstan girmek istediğimde kabul olmuyor.iş yerinden arkadaş lisans puanı ile alt öğretim tercihi yapıldığını söyledi.konuyu araştırdım ama biraz karışık bu konu hakkında net bilgisi olan varmı

Çok Yazılan Konular

Ünvan değişmeyecekse neden unvan değişikliği sınavına giriyorum?Eş durumu tayini yolluk parasıEngelli TayiniSorularınızı yanıtlıyorum.İstifa sonrası atamaMaaş3+1 sözleşmeli eş durumuEkip basvuru ekraniAcil mi Ameliyathane mi?Hayırlı aksamlar hayirli ramazanlar noroloji hocalarima bir sorum olacakti

Sözlük

fisto 1 Tedavül 1 papağan kanca 1 gofre kumaş 2 tuz nehri 1 medine ipeği 1 hygiea 1 Bağdat pili 1 neyzen tevfik 3 nişan kurdelası yutmak 2

Son Haberler

Aydın Köşk'te Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Kişi GözaltındaAnkara'da sosyal gelişme için 5 yeni proje desteklenecek10 İlde Araç Sahteciliği: 2 Tutuklama, 14 Milyon Liralık KazançEkrem İmamoğlu ve Diğer Şüpheliler Sağlık Kontrolünden GeçtiÖzgür Özel, Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım