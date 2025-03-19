KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


19 Mart 2025 13:35
Yüksek puanlı kabir AÖF yetmez 2. AÖF okumak gerek
2. Üniversiteden bahsetmiyorum. 2. AÖF bölümü. O da iibf bölümü olmalı. işletme, iktisat vs. Bazı iibf bölümlerine kadro açılmıyor. Nolur nolmaz. Tüm mühendisler, Ftr, dyt ve hukukçu üstadlara sesleniyorum. Bu dediğimi yazın bi kenara. Zamanı gelince hatırlatacağım yine ben.

furkan yedek
Şef
19 Mart 2025 13:36
başlık çok yanlış oldu. yüksek puanlı kardeşlerim olacaktı. editör üstad başlığı değiştirebilir mi acaba?

furkan yedek
Şef
19 Mart 2025 13:37
1 AÖF yetmez 2. AÖF okumak gerek
Toplam 2 mesaj

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