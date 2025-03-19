Yüksek puanlı kabir AÖF yetmez 2. AÖF okumak gerek

2. Üniversiteden bahsetmiyorum. 2. AÖF bölümü. O da iibf bölümü olmalı. işletme, iktisat vs. Bazı iibf bölümlerine kadro açılmıyor. Nolur nolmaz. Tüm mühendisler, Ftr, dyt ve hukukçu üstadlara sesleniyorum. Bu dediğimi yazın bi kenara. Zamanı gelince hatırlatacağım yine ben.

2. Üniversiteden bahsetmiyorum. 2. AÖF bölümü. O da iibf bölümü olmalı. işletme, iktisat vs. Bazı iibf bölümlerine kadro açılmıyor. Nolur nolmaz. Tüm mühendisler, Ftr, dyt ve hukukçu üstadlara sesleniyorum. Bu dediğimi yazın bi kenara. Zamanı gelince hatırlatacağım yine ben.