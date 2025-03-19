KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


19 Mart 2025 13:35
Yüksek puanlı kardeşlerim 1 AÖF yetmez 2. AÖF okumak gerek

2. Üniversiteden bahsetmiyorum. 2. AÖF bölümü. O da iibf bölümü olmalı. işletme, iktisat vs. Bazı iibf bölümlerine kadro açılmıyor. Nolur nolmaz. Tüm mühendisler, Ftr, dyt ve hukukçu üstadlara sesleniyorum. Bu dediğimi yazın bi kenara. Zamanı gelince hatırlatacağım yine ben.


furkan yedek
Şef
19 Mart 2025 13:36
başlık çok yanlış oldu. yüksek puanlı kardeşlerim olacaktı. editör üstad başlığı değiştirebilir mi acaba?

furkan yedek
Şef
19 Mart 2025 13:37
1 AÖF yetmez 2. AÖF okumak gerek

italyanmaz
Daire Başkanı
19 Mart 2025 15:12

furkan, rüstemiibf, sertac96, mustafays, melih blue ve pdsude hepsi aynı kullanıcı. kafayı iibf ile bozduğunu düşündüğüm, aklı dengesinden şüphe ettiğim kişi. işi gücü ortalığı karıştırmak


memurolacam19
Aday Memur
19 Mart 2025 16:21

Bu adam acaba aöf çalışanı mı aöf para kazansın diye her şeyi yapıyor hahaha


the back of furkan
Şube Müdürü
19 Mart 2025 18:53

milleti yönlendiriyorum ne var bunda?

memurolacam19, Dün

Bu adam acaba aöf çalışanı mı aöf para kazansın diye her şeyi yapıyor hahaha

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 b grubu lisans kpss hkk.Sıfırdan lisans matematik hkk.Ticaret Bakanlığı ilanı hk.Yeni Düzenleme ile Açıktan 4/B Atananların Merkezi Tercih DurumuGümrük muayene/muhafaza memurluğuTicaret bakanlığı tüketici hakem heyeti raportörü alımı hakkındaYüksek puanlı kardeşlerim 1 AÖF yetmez 2. AÖF okumak gerekEskişehir'den Bilecik'e gidip gelen var mı?2025-3 Çşb milli emlakAcil Yardım. Atama Kararı Güvenlik Konseyine Kaldı

Sözlük

hanım çantası çiçeği 1 arkeoloji 2 tuz nehri 1 sirke ile temizlik yapmak 2 Cahildim dünyanın rengine kandım 1 boncuk işi 1 aksesuar 1 benelüx 2 pilise 1 medine ipeği 1

Son Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama geldiABD'den İmamoğlu açıklaması: Yorum yapmayacağızMemur Toplu Sözleşmesindeki tazminat rakamı işçi emeklilerine de uygulanabilir mi?20 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıKazancımız Allah için verdiğimizdir!

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım