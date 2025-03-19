Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2025 15:30
Refakatçı İzni

Merhaba, Engelli çocuğum için 3 aylık refakat raporu alındığında teşvik ve temel ek ödeme kesintisi oluyor mu ? Bilgisi olan arkadaşımız varsa cevap verebilir mi .

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