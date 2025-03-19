Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2025 15:31
Fenne uygun bulunmayan rapor

Merhaba arkadaşlar infaz koruma memuruyum yıllık izindeyken aile hekimliğinden 10 günlük rapor aldım varikosel tanısı var die verdi doktor.kurum ise beni heyete gönderdi, usule uygun fenne uygun değildir yazısı gelmiş sonuç ne olur ben ve doktor hakkında işlem başlatırlarmı fenne uygun değildir ne demek böyle birşey ile karşılaşacan arkadaşlar varmı

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