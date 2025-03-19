Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


19 Mart 2025 16:09
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Kapsamında Kamu Konutları Tahsisinde Yaşan

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mehmetyalcin0102
19 Mart 2025 16:13

2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Kapsamında Kamu Konutları Tahsisinde Yaşanan Sorunların Çözümüne İlişkin Öneri Belgesi.

şu anda beklemede ama isteyen olursa metni link olarak verebilirim.


mehmetyalcin0102
19 Mart 2025 16:33

https://docs.google.com/document/d/1dFg1Uk_gLV2p3tYJLk280rrzr6Z4yGVs/edit?usp=sharing&ouid=110886381829184178820&rtpof=true&sd=true google drive link word dosyası içerisinde okuyup bakabilirsiniz.

mehmetyalcin0102, 1 saat önce

2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ve İlgili Yönetmelikler Kapsamında Kamu Konutları Tahsisinde Yaşanan Sorunların Çözümüne İlişkin Öneri Belgesi.

şu anda beklemede ama isteyen olursa metni link olarak verebilirim.

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