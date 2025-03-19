Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2025 16:16
Eş durumu sonrası bosanma

Eş durumundan gittigin ilde bosaninca 5 yıl dolmadigi için geldiğimiz yere geri dönüyoruz yoksa boşanma tayin hakkı kullanabiliyor muyuz

Çok Yazılan Konular

Ünvan değişmeyecekse neden unvan değişikliği sınavına giriyorum?Eş durumu tayini yolluk parasıİstifa sonrası atamaEngelli TayiniMaaşSorularınızı yanıtlıyorum.3+1 sözleşmeli eş durumuEkip basvuru ekraniAcil mi Ameliyathane mi?Boşanma tayini

Sözlük

hygiea 1 neyzen tevfik 3 Cahildim dünyanın rengine kandım 1 sel önünden kütük kapmak 1 şevket altuğ 1 arkeoloji 2 müessir 1 gofre kumaş 2 altıncı his 1 aksesuar 1

Son Haberler

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 87'ye ulaştıFahrettin Altun: Cumhurbaşkanımıza Yönelik İftiralar Kabul EdilemezMotosiklet yayaya çarptı: 2 ölüDolar ve avro günü rekorla tamamladıİsrail'den Gazze'deki BM merkezine saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım