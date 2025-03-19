Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Mart 2025 16:21
Tübitak uzman maaş ve hakları

Merhaba,

bu konuda hiçbir bilgi bulamadım. uzman maaşları nedir? ne hakları var? yan haklar var mıdır? özelden de yazabilirsiniz. teşekkürler.

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