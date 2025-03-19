Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2025 16:23
Kurumlar arası nakil mevzuatı

Merhaba Arkadaşlar, kurumlar arası nakille ilgili 2025'te yenilenen bir kanun/yönetmelik değişikliği var mıdır? Mesela aynı kurumda 5 yıl çalışma zorunluluğu gibi bir kural geldi mi? Bilen biri varsa çok acil yardımlarını rica ederim..


memurlukyolum
Aday Memur
19 Mart 2025 17:01

ben de bu konuda kanun / yönetmelik değişikliği vs bir değişiklik var mı bilmek isterim bilenler yardımcı olursa çok sevinirim kurumlar arası yatay geçiş aynı unvanla geçmek için nasıl bir yol izlemek lazım vs

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