KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


19 Mart 2025 16:57
Ticaret bakanlığı tüketici hakem heyeti raportörü alımı hakkında

Ticaret bakanlığının son açıkladığı alımda alınacak olan 50 tüketici hakem heyeti raportörü alımı kaç puanla kapatır, en son kaça düşer sizce?

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