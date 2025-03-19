Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2025 17:28
Askeri personelim nişanlım polis Tayin hakkı

Merhaba değerli emniyet teşkilatı mensupları abilerim,kardeşlerim aklıma takılan bir durum var ve sizin tecrübeleriniz ve bilgilerinizden faydalanmak istiyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim

Ben nişanlımın memleketi olan bir ilin ilçesinde Astsubay olarak görev yapmaktayım görev yaptığım ilçede Polis Okulu da mevcut evlendiğimde eşim benim benim yanımda eş durumundan tayin olabilirmi kendi memleketinde görev yapmasa bile polis okuluda bunu kapsıyormu sorularımın cevabını net bir şekilde bulamadıgım için burada konu açtım şimdiden yardımcı olan tüm abilerime teşekkürler

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