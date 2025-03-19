Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2025 17:40
Pskiyatri tanılı personele x-ray görevlendirmesi

Herkese kolay gelsin devrelerim psikiyatri hastalığım nedeniyle silahim alındı silahsiz ım beni kapı dedektörü ne yazdılar nobete yazabilirler mi usule uygun mudur değilse hepsinin hakkında mobingten dava açacağım zaten psikiyatri ile boğuşuyoruz birde bu konularla uğraşıyoruz cevaplayan devrelerim den Allah razı olsun


Matrushka38
Aday Memur
19 Mart 2025 17:56

Sivil ve aktif olmayan görevde çalışırsın


Matrushka38
Aday Memur
19 Mart 2025 17:57

Vatandaş ile mulaki oluyorsan adam silahlı olursa nasıl karşılık vereceksin


Solotürk0123
Aday Memur
19 Mart 2025 17:59
Geleni karsilayacakmisim herhangi bir durumda gül mü atayım diyorum karşıdakine başını eğip müdür emri diyorlar

Feritdemir0133
Aday Memur
19 Mart 2025 18:50

Aç mobing davasını kardeşim

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