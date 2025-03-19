Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2025 17:44
Erzincan 2025 atama

Erzincan merkez lojman durumu kira- ev bulma hakkında, sosyal aktiviteler, çalışma koşulları- ek görev hakkında bilgi verebilecek var mı

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerEminevim hakkında bilgiŞükürcü polislere selam olsunAym tevdili fazla çalışma ücreti davası açılmıştırResmi tatillerde telafi izni verilmelidirBatıdan batıya rotasyon olacak mı?Polis hakkı yeniyor, siz uyuyunKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri

Sözlük

tuzlu fıstık 1 fisto 1 Beşiktaşlılar Günü 1 benelüx 2 sel önünden kütük kapmak 1 sahur 1 gofre kumaş 2 aksesuar 1 taze sarımsak 2 asya 1

Son Haberler

Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildiİmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldıAkdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 kişi öldü, 40 kişi kayıpKılıçdaroğlu: Belediye başkanı sabahın köründe gözaltına alınmaz

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım