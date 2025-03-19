Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2025 18:11
Forumdaki reklamlara artık yeter gerçekten insanı sinir krize sokuyor!

Yöneticilere sesleniyorum gerçekten bu kadar reklam hiç bir forum da yok foruma giripte adam akıllı ne konulara baka biliyoruz ne bir yorum yapabiliyoruz yani buna bir çözüm bulun her şey para değil

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