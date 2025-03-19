KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


19 Mart 2025 18:34
2026 B grubu lisans KPSS hk.

Herkese merhaba,

2026 b grubu lisans kpss Eylül 2026'da mı olur acaba yoksa temmuz 2026'da mı?


the back of furkan
Şube Müdürü
19 Mart 2025 18:51

bölüm ne? bölümden az alım varsa direkt aöf iibfye kaydolmanı tavsiye ederim üstad. 2025 eylülde kaydol zaten 2.5 senede bitiyor. 3. atamaya yetişirsin. onlar çok kolay atanıyor. ben o şekilde kendi şehrime atandım kite.

daha takvim açıklanmadı ama temmuzda filan olur.


Eecemnazz
Aday Memur
19 Mart 2025 19:26

Yanıt için sağ olun. Lisans işletme mezunuyum zaten. 2025 lisans Eylül'de olacağı için 2026 sinavida mi Eylül'de olur diye sordum.


enginar123
Aday Memur
19 Mart 2025 19:38

büyük ihtimal. sıcaktan dolayı artık eylül de olacağı söyleniyor

Eecemnazz, Dün

Yanıt için sağ olun. Lisans işletme mezunuyum zaten. 2025 lisans Eylül'de olacağı için 2026 sinavida mi Eylül'de olur diye sordum.


maratonton
Memur
19 Mart 2025 19:45

AGS sinavi olacağı icin Eylül olur


Eecemnazz
Aday Memur
19 Mart 2025 20:11

AGS Lisans kpss öncesi olmak zorunda değil mi ?

maratonton, Dün

AGS sinavi olacağı icin Eylül olur


Eecemnazz
Aday Memur
19 Mart 2025 22:33

Up


the back of furkan
Şube Müdürü
19 Mart 2025 23:28

tamam üstad. 85+ alıp her türlü atanırsın inş

the back of furkan, Dün

bölüm ne? bölümden az alım varsa direkt aöf iibfye kaydolmanı tavsiye ederim üstad. 2025 eylülde kaydol zaten 2.5 senede bitiyor. 3. atamaya yetişirsin. onlar çok kolay atanıyor. ben o şekilde kendi şehrime atandım kite.

daha takvim açıklanmadı ama temmuzda filan olur.


Starrynight13
Aday Memur
19 Mart 2025 23:29

Hangi bölüm daha kolay? İşletme iktisat kamu yönetimi arasında.

the back of furkan, Dün

bölüm ne? bölümden az alım varsa direkt aöf iibfye kaydolmanı tavsiye ederim üstad. 2025 eylülde kaydol zaten 2.5 senede bitiyor. 3. atamaya yetişirsin. onlar çok kolay atanıyor. ben o şekilde kendi şehrime atandım kite.

daha takvim açıklanmadı ama temmuzda filan olur.


the back of furkan
Şube Müdürü
19 Mart 2025 23:31

hemen 3 bölümü analiz etcem gelcem son atamaya göre

Starrynight13, Dün

Hangi bölüm daha kolay? İşletme iktisat kamu yönetimi arasında.


the back of furkan
Şube Müdürü
19 Mart 2025 23:34

işletme 262

iktisat 198

kamu 199

çeko 150

https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2024/2/ bu atamayı analiz ettim.

Starrynight13, Dün

Hangi bölüm daha kolay? İşletme iktisat kamu yönetimi arasında.


the back of furkan
Şube Müdürü
19 Mart 2025 23:37

bence hepsi aynı çünkü çıkmış soru üzerine gidiyor.

2025/3 ataması

işletme 291

iktisat 291

kamu 291

yani hepsine açmışlar büro kadrosunu

çeko 0 - hiç kadro açmamışlar.

zorluk kolaylıktan öte kadrolara odaklanmak daha mantıklı.

Starrynight13, Dün

Hangi bölüm daha kolay? İşletme iktisat kamu yönetimi arasında.


Starrynight13
Aday Memur
19 Mart 2025 23:40

Peki hukuk bölümüyle hangisi arasında ortak ders fazla? Muafiyet açısından soruyorum

the back of furkan, Dün

bence hepsi aynı çünkü çıkmış soru üzerine gidiyor.

2025/3 ataması

işletme 291

iktisat 291

kamu 291

yani hepsine açmışlar büro kadrosunu

çeko 0 - hiç kadro açmamışlar.

zorluk kolaylıktan öte kadrolara odaklanmak daha mantıklı.


memurolacam19
Aday Memur
20 Mart 2025 00:58

Kamu yönetimi

Starrynight13, Dün

Peki hukuk bölümüyle hangisi arasında ortak ders fazla? Muafiyet açısından soruyorum


furkan yedek
Şef
20 Mart 2025 00:59
muafiyet sadece inkılap ve Türk dili derslerinde var. diger derslerde yok. çok zor değil hukuk dersleri çıkmış sorular soruluyor hep. 20 soru test doğru şıklar eşit şekilde dağıtılmış oluyor. 4a 4b 4c 4d 4e. geçme notu da 35.
Starrynight13, Dün

Peki hukuk bölümüyle hangisi arasında ortak ders fazla? Muafiyet açısından soruyorum


memurolacam19
Aday Memur
20 Mart 2025 01:03

Muafiyet sadece türkçe inkilap ingilizcede var o yüzden hukuk ağırlıklı olan bölüm kamu yönetimi avantajlı senin için ben örgün uluslararası ilişkiler aöf işletme mezunuyum biliyorum olaylara hakimim senin için en iyisi kamu yönetimi kolaylık açısından

Starrynight13, Dün

Peki hukuk bölümüyle hangisi arasında ortak ders fazla? Muafiyet açısından soruyorum


Starrynight13
Aday Memur
20 Mart 2025 01:04

Teşekkür ederim

furkan yedek, 12 saat önce
muafiyet sadece inkılap ve Türk dili derslerinde var. diger derslerde yok. çok zor değil hukuk dersleri çıkmış sorular soruluyor hep. 20 soru test doğru şıklar eşit şekilde dağıtılmış oluyor. 4a 4b 4c 4d 4e. geçme notu da 35.

Starrynight13
Aday Memur
20 Mart 2025 01:05

Teşekkür ederim

memurolacam19, 12 saat önce

Muafiyet sadece türkçe inkilap ingilizcede var o yüzden hukuk ağırlıklı olan bölüm kamu yönetimi avantajlı senin için ben örgün uluslararası ilişkiler aöf işletme mezunuyum biliyorum olaylara hakimim senin için en iyisi kamu yönetimi kolaylık açısından


furkan yedek
Şef
20 Mart 2025 11:33

2025/3 - 15 Ocak 2025

İşletme 291

iktisat 291

maliye 291

kamu 291

çeko 0

2024/2 - 26 Aralık 2024

İşletme 262

iktisat 198

maliye 177

kamu 199

çeko 150

2024/1 - 26 Temmuz 2024

İşletme 401

iktisat 365

maliye 315

kamu 316

çeko 294

2024/4 - 07 Şubat 2024

İşletme 115

iktisat 115

maliye 115

kamu 115

çeko 115

2023/2 - 27 Aralık 2023

İşletme 1,689

iktisat 1,646

maliye 1,700

kamu 1,686

çeko 1,601

2023/6 - 11 Ekim 2023

İşletme 479

iktisat 479

maliye 479

kamu 479

çeko 35 - sadece ankara

2023/1 - 13 Temmuz 2023

İşletme 280

iktisat 245

maliye 229

kamu 242

çeko 203

2022/2 - 28 Aralık 2022

İşletme 383

iktisat 278

maliye 280

kamu 289

çeko 227

2022/1 - 07 Temmuz 2022

İşletme 249

iktisat 174

maliye 180

kamu 192

çeko 129

Starrynight13, Dün

Hangi bölüm daha kolay? İşletme iktisat kamu yönetimi arasında.

Toplam 18 mesaj

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