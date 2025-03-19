KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


19 Mart 2025 18:34
2026 b grubu lisans kpss hkk.

Herkese merhaba,

2026 b grubu lisans kpss Eylül 2026'da mı olur acaba yoksa temmuz 2026'da mı?


the back of furkan
Şube Müdürü
19 Mart 2025 18:51

bölüm ne? bölümden az alım varsa direkt aöf iibfye kaydolmanı tavsiye ederim üstad. 2025 eylülde kaydol zaten 2.5 senede bitiyor. 3. atamaya yetişirsin. onlar çok kolay atanıyor. ben o şekilde kendi şehrime atandım kite.

daha takvim açıklanmadı ama temmuzda filan olur.

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