2026 b grubu lisans kpss hkk.

bölüm ne? bölümden az alım varsa direkt aöf iibfye kaydolmanı tavsiye ederim üstad. 2025 eylülde kaydol zaten 2.5 senede bitiyor. 3. atamaya yetişirsin. onlar çok kolay atanıyor. ben o şekilde kendi şehrime atandım kite.

daha takvim açıklanmadı ama temmuzda filan olur.