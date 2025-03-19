Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2025 20:35
Özel sektör eş durumu tayini sonrası

Eşim özelde çalışıyor ben kadrolu hemsireyim.. Özel sektör eş durumu tayini ile yanına geldim. Eşim iş yerinde problem yaşadığı için işten çıkacak yakın zamanda. Bundan dolayı ocakta evrak veremeyeceğim. Beni geri mi gonderecekler. Ne yapmam lazım. Geldiğim yer ile atandigim yer aynı hizmet bölgesinde ve grubunda.

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