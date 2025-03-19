Kayseri 2025 atama

Merhaba arkadaşlar. Bende başlık açmak istedim. 2025 yılı mazeret ve genel atma ile gelecek olanlar için her türlü bilgi paylaşımı olursa faydalı olacağı kanaatindeyim. Şimdiden herkesin eline yüreğine sağlık. Teşekkürler

Merhaba arkadaşlar. Bende başlık açmak istedim. 2025 yılı mazeret ve genel atma ile gelecek olanlar için her türlü bilgi paylaşımı olursa faydalı olacağı kanaatindeyim. Şimdiden herkesin eline yüreğine sağlık. Teşekkürler