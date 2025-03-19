Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2025 21:32
Kayseri 2025 atama
Merhaba arkadaşlar. Bende başlık açmak istedim. 2025 yılı mazeret ve genel atma ile gelecek olanlar için her türlü bilgi paylaşımı olursa faydalı olacağı kanaatindeyim. Şimdiden herkesin eline yüreğine sağlık. Teşekkürler

dryddddddd
Memur
19 Mart 2025 22:20
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Matrushka38
Aday Memur
19 Mart 2025 22:23

Kayseri'ye gelme derim.torpilin başkenti.is yoğun.teskilat yas ortalaması 50.sehir büyük ama bildiğin köy kültürü hakim.esnaflik yok.cingene çok Suriyeli çok.yerlesim olark güzel ev cok


Bir tokat
Aday Memur
19 Mart 2025 22:25
yine de güzel şeylerden bahsetsek. Suriyeli çokmuş duydum. nerelerde çok. nerelerde ev alınır veya kiralanır. orijinal 12 36 imiş
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