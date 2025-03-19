Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2025 21:55
Birim değişikliği mobinge girer mi?

Bulunduğum ile geleli 3 sene olmadı. İl içi 4. Şube tayinim çıktı. Şimdi ikametime 30 km uzaklıkta bir şubeye tayinim çıktı. Aynı büroda 10 sene çalışan kişiler var. Herhangi bir kimseyle sorun yaşamadım. Tartışma kavga yok. Amirlerim dahi sasiriyor bu duruma


Sibellll27
Aday Memur
19 Mart 2025 21:58

Bu durumda yapılan mobbing oluyor mu


Sakaryalı540
Memur
19 Mart 2025 22:19

Norm fazlası mı oldun ? Puanın düşük ise ilk gözden çıkarılacak kişi sizsiniz ? Bu işler puana bakıyor puanın yüksek ise puanı senden düşük biri varsa o gider sen değil.


Sibellll27
Aday Memur
19 Mart 2025 22:40

Norm fazlası değilim. Puanım da 5.

Sakaryalı540, 2 saat önce

Norm fazlası mı oldun ? Puanın düşük ise ilk gözden çıkarılacak kişi sizsiniz ? Bu işler puana bakıyor puanın yüksek ise puanı senden düşük biri varsa o gider sen değil.


Matrushka38
Aday Memur
19 Mart 2025 22:52

Hangi il


mehmetyilmz
Memur
20 Mart 2025 00:02

Ne puanı

Sakaryalı540, 2 saat önce

Norm fazlası mı oldun ? Puanın düşük ise ilk gözden çıkarılacak kişi sizsiniz ? Bu işler puana bakıyor puanın yüksek ise puanı senden düşük biri varsa o gider sen değil.

Toplam 5 mesaj

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