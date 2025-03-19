eş durumundan il içi tayin

arkadaşlar istanbula ortaöğretim hemşirelikten atanacak gibi görünüyorum eşim emniyette kurbağa adam batı görevi için İstanbul'u tercih edecek ben ona uzak kalırsam il içi tayin haklarım nasıl oluyor bilen varsa yazabilirmi

arkadaşlar istanbula ortaöğretim hemşirelikten atanacak gibi görünüyorum eşim emniyette kurbağa adam batı görevi için İstanbul'u tercih edecek ben ona uzak kalırsam il içi tayin haklarım nasıl oluyor bilen varsa yazabilirmi