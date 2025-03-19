ASTASAK TOPÇU SINIFI VE SINIF OKULU SÜRECİ HK.

Sayın komutanlarım, astasakta topçu sınıfının aldığı eğitimler nelerdir, akademik olarak hangi dersleri alır. sınıf okulunda hangi dersleri alır. ileri düzey matematiğe gerek var mıdır? sözelciyim o Yüzden soruyorum. ayrıca görev yerleri nelerdir?

Sayın komutanlarım, astasakta topçu sınıfının aldığı eğitimler nelerdir, akademik olarak hangi dersleri alır. sınıf okulunda hangi dersleri alır. ileri düzey matematiğe gerek var mıdır? sözelciyim o Yüzden soruyorum. ayrıca görev yerleri nelerdir?