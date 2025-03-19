Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2025 22:16
ASTASAK TOPÇU SINIFI VE SINIF OKULU SÜRECİ HK.
Sayın komutanlarım, astasakta topçu sınıfının aldığı eğitimler nelerdir, akademik olarak hangi dersleri alır. sınıf okulunda hangi dersleri alır. ileri düzey matematiğe gerek var mıdır? sözelciyim o Yüzden soruyorum. ayrıca görev yerleri nelerdir?

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