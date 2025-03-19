memurlukta dilim raporu

hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar benim bir sorum vardı senede ortala ma 2 defa gece 3ve 8 arasında uykuda bayılıyorum vücudum kilitleniyor hafızam 10 15 dk sonra kendine geliyor sağlık kurulundan dilim raporu istediler önceden bir çok hastaneye gittim 2 defa kurula girdim ama sonuçlarım hep temiz çıktı geçenlerde tekrar bayıldım ve yine sağlık kuruluna gönderdiler dilim raporunda hangi dilimi verirler bilgisi olan cevaplarsa memnun olurum

hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar benim bir sorum vardı senede ortala ma 2 defa gece 3ve 8 arasında uykuda bayılıyorum vücudum kilitleniyor hafızam 10 15 dk sonra kendine geliyor sağlık kurulundan dilim raporu istediler önceden bir çok hastaneye gittim 2 defa kurula girdim ama sonuçlarım hep temiz çıktı geçenlerde tekrar bayıldım ve yine sağlık kuruluna gönderdiler dilim raporunda hangi dilimi verirler bilgisi olan cevaplarsa memnun olurum