Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Mart 2025 23:30
memurlukta dilim raporu
hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar benim bir sorum vardı senede ortala ma 2 defa gece 3ve 8 arasında uykuda bayılıyorum vücudum kilitleniyor hafızam 10 15 dk sonra kendine geliyor sağlık kurulundan dilim raporu istediler önceden bir çok hastaneye gittim 2 defa kurula girdim ama sonuçlarım hep temiz çıktı geçenlerde tekrar bayıldım ve yine sağlık kuruluna gönderdiler dilim raporunda hangi dilimi verirler bilgisi olan cevaplarsa memnun olurum

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