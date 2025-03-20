Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


20 Mart 2025 00:27
Kaynak Tavsiyesi

Ben memuriyet öncesi engelsizdim. memurluktan sonra engelli oldum ve çalıştığım kurumu sevmiyorum. Başka bir kuruma geçmek için e-kpss gireceğim. Kaynak tavsiyesi verebileceklere şimdiden teşekkürler.

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