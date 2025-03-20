KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Mart 2025 01:22
Sıfırdan lisans matematik hk.

Arkadaşlar daha önce matematiği sıfır olup lisans KPSS'de iyi sonuç çıkaran oldu mu aranizda ? Sıfır derken orta düzeyde uslu, köklü vs tarzı soruları yapabiliyorum sadece. Rica etsem bu konuda benimle benzer süreçlerden geçen birisi varsa yardımcı olabilir mi ? Neler yaptınız, günde kaç saat çalıştınız gibi başlıklarda cevaplar mısınız ?


Eecemnazz
Aday Memur
20 Mart 2025 01:41

Lütfen cevaplarken üst perdeden cevap verecekler yazmasinlar. Pozitif iletişim dili olanlar lutfen


Kpsbirincisi
Genel Müdür
20 Mart 2025 02:12

İyi derken nasıl bir sonuç iyidir mesela, kişiye göre değişir. 85 kimine göre iyiyken bana göre berbat, matematik 15 net kimine göre iyiyken bana göre çok kötü. İyiyi biraz açmanız lazım


Gazi060606
Aday Memur
20 Mart 2025 02:13
hocam kendi tecrübeme dayanarak birkaç önerim olacak. öncelikle sınav anında ilk 10-15 soruyu yaptıktan sonra ki siz o kısmı halletmissiniz geri kalan kısım süreyi yetiştirmek, problemi anlama ve çözmek. bu yüzden problemleri (özellikle sayı, yüzde , hız , yaş ) halledin son aylara birakmayin her gün düzenli çözün. basit kaynaklara göre net belirlemeyin kendinizi zorlayacak kaynaklar belirleyin çünkü ÖSYM bu konuda acımıyor. geometri için kendim DGS, ALES bütün geometri sorularını çözmüştüm ÖSYM'nin mantığı hep aynı değişik tarzda geo sorusu pek çıkmaz. bir de özellikle işlem hatası yapmamaya maksimum özen gösterin sonuçları üzücü olabiliyor başarılar.

Eecemnazz
Aday Memur
20 Mart 2025 02:26

Matematikte 15-20 net arası yeterli bana ve en kotu merkezi alimlarin sonuncusunda dahi olsa atanmak adina en az 85 almak yeterli.

Eğer benzer süreçlerden gectiyseniz yorumunuzu beklerim.

Kpsbirincisi, 8 saat önce

İyi derken nasıl bir sonuç iyidir mesela, kişiye göre değişir. 85 kimine göre iyiyken bana göre berbat, matematik 15 net kimine göre iyiyken bana göre çok kötü. İyiyi biraz açmanız lazım


Eecemnazz
Aday Memur
20 Mart 2025 02:28

Yok hocam aslında o kısmı halletmedim. Şimdi başladım. Günlük matematiğe 5 saat ayırma planım var. 15-20 net arası matematik hedefim.

Gazi060606, 8 saat önce
hocam kendi tecrübeme dayanarak birkaç önerim olacak. öncelikle sınav anında ilk 10-15 soruyu yaptıktan sonra ki siz o kısmı halletmissiniz geri kalan kısım süreyi yetiştirmek, problemi anlama ve çözmek. bu yüzden problemleri (özellikle sayı, yüzde , hız , yaş ) halledin son aylara birakmayin her gün düzenli çözün. basit kaynaklara göre net belirlemeyin kendinizi zorlayacak kaynaklar belirleyin çünkü ÖSYM bu konuda acımıyor. geometri için kendim DGS, ALES bütün geometri sorularını çözmüştüm ÖSYM'nin mantığı hep aynı değişik tarzda geo sorusu pek çıkmaz. bir de özellikle işlem hatası yapmamaya maksimum özen gösterin sonuçları üzücü olabiliyor başarılar.

dmr.salper
Aday Memur
20 Mart 2025 02:54
Hocam size tavsiyem konu konu gidin. ilk 10 soru herkesin yapabileceği düzeyde önemli olan geri kalan problemlerden 8 ne t yapmak ki gayet güzel olur 18 net . 20 netin üstü ise harika.En kolay kaynaktan başlayın ve yavaş yavaş zorlaştırın.Size tavsiyem antrenmanlar ile matematik kitabını tavsiye ederim 0 ' dan başlayacaksanız eğer . kolay gelsin

Eecemnazz
Aday Memur
20 Mart 2025 03:15

Sağ olun hocam yanıt için. Mehmet Bilge hoca ile ilerliyorum. Antremanlar kitabının mantığını sevmedim zira

dmr.salper, 8 saat önce
Hocam size tavsiyem konu konu gidin. ilk 10 soru herkesin yapabileceği düzeyde önemli olan geri kalan problemlerden 8 ne t yapmak ki gayet güzel olur 18 net . 20 netin üstü ise harika.En kolay kaynaktan başlayın ve yavaş yavaş zorlaştırın.Size tavsiyem antrenmanlar ile matematik kitabını tavsiye ederim 0 ' dan başlayacaksanız eğer . kolay gelsin

dmr.salper
Aday Memur
20 Mart 2025 03:17
2026 için mi hazırlanıyorsunuz. Şuan kaç net matematik yapıyorsunuz .
Eecemnazz, 7 saat önce

Sağ olun hocam yanıt için. Mehmet Bilge hoca ile ilerliyorum. Antremanlar kitabının mantığını sevmedim zira


Eecemnazz
Aday Memur
20 Mart 2025 03:32

Deneme yapmadığım için bir şey diyemiyorum. Temel kavramlari bitirdim bu hafta.

dmr.salper, 7 saat önce
2026 için mi hazırlanıyorsunuz. Şuan kaç net matematik yapıyorsunuz .

Starrynight13
Aday Memur
20 Mart 2025 03:34

Ben matematikte problemlere hiç calismadim. Çünkü sürem yetmicekti. Onun yerine diğer konulara ve geometriye daha çok ağırlık verdim. Problemlere calismasaniz bile sayısal mantığa çalışmanızı tavsiye ederim. 17 netim vardı.


Eecemnazz
Aday Memur
20 Mart 2025 03:37

Lisanstan mi girdiniz? Sıfır miydiniz ? Ne kadar sürede bu nete ulaştınız? Ve hangi hocayla acaba ?

Bir de geometri de de sifirmiydiniz ve hangi hocayla ilerlediniz ?

Starrynight13, 7 saat önce

Ben matematikte problemlere hiç calismadim. Çünkü sürem yetmicekti. Onun yerine diğer konulara ve geometriye daha çok ağırlık verdim. Problemlere calismasaniz bile sayısal mantığa çalışmanızı tavsiye ederim. 17 netim vardı.


dmr.salper
Aday Memur
20 Mart 2025 03:39
benim matematiğim çok şükür iyi problemler halletsem 20 22 net çıkartırım. Türkçe de 22 net çıkartabilirim yani gy 40 bilemedin 38 net gk de aynı seviyede tahmini puan aralığı ne olur sizce

Eecemnazz
Aday Memur
20 Mart 2025 04:57

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