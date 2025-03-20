Sıfırdan lisans matematik hk.

hocam kendi tecrübeme dayanarak birkaç önerim olacak. öncelikle sınav anında ilk 10-15 soruyu yaptıktan sonra ki siz o kısmı halletmissiniz geri kalan kısım süreyi yetiştirmek, problemi anlama ve çözmek. bu yüzden problemleri (özellikle sayı, yüzde , hız , yaş ) halledin son aylara birakmayin her gün düzenli çözün. basit kaynaklara göre net belirlemeyin kendinizi zorlayacak kaynaklar belirleyin çünkü ÖSYM bu konuda acımıyor. geometri için kendim DGS, ALES bütün geometri sorularını çözmüştüm ÖSYM'nin mantığı hep aynı değişik tarzda geo sorusu pek çıkmaz. bir de özellikle işlem hatası yapmamaya maksimum özen gösterin sonuçları üzücü olabiliyor başarılar.

hocam kendi tecrübeme dayanarak birkaç önerim olacak. öncelikle sınav anında ilk 10-15 soruyu yaptıktan sonra ki siz o kısmı halletmissiniz geri kalan kısım süreyi yetiştirmek, problemi anlama ve çözmek. bu yüzden problemleri (özellikle sayı, yüzde , hız , yaş ) halledin son aylara birakmayin her gün düzenli çözün. basit kaynaklara göre net belirlemeyin kendinizi zorlayacak kaynaklar belirleyin çünkü ÖSYM bu konuda acımıyor. geometri için kendim DGS, ALES bütün geometri sorularını çözmüştüm ÖSYM'nin mantığı hep aynı değişik tarzda geo sorusu pek çıkmaz. bir de özellikle işlem hatası yapmamaya maksimum özen gösterin sonuçları üzücü olabiliyor başarılar.