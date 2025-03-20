KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Mart 2025 01:22
Sıfırdan lisans matematik hkk.

Arkadaşlar daha önce matematiği sıfır olup lisans KPSS'de iyi sonuç çıkaran oldu mu aranizda ? Sıfır derken orta düzeyde uslu, köklü vs tarzı soruları yapabiliyorum sadece. Rica etsem bu konuda benimle benzer süreçlerden geçen birisi varsa yardımcı olabilir mi ? Neler yaptınız, günde kaç saat çalıştınız gibi başlıklarda cevaplar mısınız ?


Eecemnazz
20 Mart 2025 01:41

Lütfen cevaplarken üst perdeden cevap verecekler yazmasinlar. Pozitif iletişim dili olanlar lutfen

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