Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
20 Mart 2025 01:23
yıllık izin
1 aylık yıllık izin aldım kadroluyum ramazan bayramı yıllık iznden düşer mi bilgisi olan varmı

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