Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mart 2025 02:11
2026 dan umutluyum zam konusunda

Sayın başkan erdoğan konuşmasında sabıt gelirlileri onumuzdeki donemde memnun edeceğiz şeklinde sözler söyledi inş bakalım 2025 bi bitsin


Kpsbirincisi
Genel Müdür
20 Mart 2025 03:34

Senin gibileri görsem valla ben olsam maaşını indiririm ne zammı. Dalga geçmek için yazdığını düşünmek istiyorum aksi çok üzücü ve içler acısı olurdu. Akıllanmazsınız ...

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