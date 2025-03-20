Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mart 2025 04:17
Sağlık mazereti tayini

Merhaba arkadaşlar. Ablam engelli. Vasisi ben oldum. Sağlık mazeretiyle tayin isteyebilir miyim onun ikamet ettiği yere. Oluru var mı varsa dilekçe nasıl olacak teşekkürler

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