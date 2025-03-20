Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2025 08:37
Editör

Sevgili editör troller tüm sayfalara girip kopyala yapıştır yapıyor, kışkırtıcı şeyler yazıp hakaret ediyorlar sen bunlara birşey yapmıyorsun ancak polis hakları için yazanları yasaklıyorsun ayıp ya


tsubasa17
Memur
20 Mart 2025 09:00
Editör Allah için mübarek Ramazan ayında işini doğru düzgün yap vebal altına giriyorsun
Toplam 1 mesaj

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