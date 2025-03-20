Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mart 2025 09:43
8 yılını dolduranlara bir kademe

Sözleşmeli iken kadroya geçip 8 yılını cezasız dolduranlara bir kademe verilecekti Ocak ayında çıkan kanun Martın Sonuna Geldik hala yürürlüğe girmedi Arkadaşlar bu kademeyi alan var mı aranızda


alprkrkmz
Daire Başkanı
20 Mart 2025 09:45

Çoktan. Arkadaşların hepsi aldı kademeyi. Kanun gireli çok oldu yürürlüğe


emree1
Aday Memur
20 Mart 2025 09:48

Teşekkürler hocm

Toplam 2 mesaj

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