Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2025 09:54
2025 Ekim Dönemi Şartlar Değişti

Merhaba arkadaşlar,

Doçentlik şartları değişmiş sonraki dönem uygulamaya konulacakmış.

Doçentlik Yönetmeliği'nin 3/1. maddesinde yer alan "Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bilim/sanat alanlarında adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılır. Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır." hükmü gereğince Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 13.03.2025 tarihli 2 sayılı oturumunda alınan 2025.2.77 sayılı kararında açıklanmış.

Artık her alanda tek yazarlı şartı var.


akademi424
Aday Memur
20 Mart 2025 10:13

"...doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır"

Kabul edildiği tarihten bir gün sonra yeni başvuru döneminin başlaması ve adaylara yalnızca 6 ay verilmiş olması haksızlık değil midir?

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