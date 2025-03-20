KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2025 10:18
Kara deniz ve hava için mühendis subaylık

Merhaba, deniz kuvvetlerinde bilgisayar mühendisinin gemi görevi var mıdır? Kara, deniz ve hava kuvvetleri için görev yerleri nerelerdir?

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