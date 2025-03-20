Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2025 10:34
Kredi ödeme talimatı iptali

Herkese merhaba, maaş bankamdan kredilerimi yapılandırdım ancak taksit neredeyse tüm maaşıma denk ve bana para kalmıyor. 1 taksit geriden geliyorum ama maaş daha yatarken önceki taksidi tahsil ediyor. Düzenli kredi ödeme talimatını iptal edebilir miyim?


E.Kayı Han
Editor
20 Mart 2025 11:55

Siz talimat vermeseniz bile bir taksit geriden geliyorsanız otomatik kesiyor.

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