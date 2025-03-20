Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mart 2025 11:27
Ücretsiz Analık İzni Dönüşü Tarihi

Eşim ocak ayında atandı ve 3 Ocak'ta göreve başladı. 2 Ocak'ta doğum yaptı ve 3 Mart'a kadar analık iznindeydi. Analık izni bitminde okuluna 15 Haziran'da maaş alabilmek adına 14 Haziran dönüş tarihi olmak üzeere aylıksız analık izni dilekçesini verdi. Okul müdürü eşimi arayarak "Son hafta bana ders programı yaptırma, bir hafta için ücretli öğretmen mi çıkarayım, sen zaten rapor alıp gelmeyeceksin son hafta derslerin boş geçecek, gel anlaşalım, tarigi 23 Haziran yap." demiş. Ben de müdürle görüşüp ekonomik olarak zor durumda olduğumuzu, çok borcumuzun olduğunu ve böyle bir durumda olmasak ne bir hafta için onu uğraştıracağımı ne de kendimi yoracağımı söyledimOkul ilçeye dilekçeyi 14 Haziran olarak gönderdi ancak sanırım ilçeyle konuşmuş ve ilçe dilekçeyi kaymakamlığa 23 Haziran olarak göndermiş. Şimdi bu durumda haziran maaşını alabilmemiz için ilerleyen süreçte mobing ve benzeri uygulamalardan da kaçınmak için nasıl bir yol izlemeliyiz.


m.r_f
Şef
20 Mart 2025 12:08

Öncelikle hayırlı olsun, bahtı açık olsun.

Öğretmenlerin doğuma bağlı Ücretsiz izin kullanımına düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç çalışmadan hem yaz aylarında maaş alıyorlar, hem de diğer personelle kıyaslandığında daha fazla ücretsiz izin kullanmış oluyorlar.

Sizin konuya gelirsek; doğuma bağlı ücretsiz izinler idarenin takdirinde değildir ama başlama tarihleri idarenin taktirinde olabilir. Bu durumda da ücretsiz izin başlama ve bitiş tarihlerinde hizmetin aksamamasını gözeterek tarihleri değiştirebilirler. Bakanlığın ilgili birimlerini aramak suretiyle detaylı bilgi alabileceğinizi düşünüyorum.

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