Ücretsiz Analık İzni Dönüşü Tarihi

Öncelikle hayırlı olsun, bahtı açık olsun.

Öğretmenlerin doğuma bağlı Ücretsiz izin kullanımına düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç çalışmadan hem yaz aylarında maaş alıyorlar, hem de diğer personelle kıyaslandığında daha fazla ücretsiz izin kullanmış oluyorlar.

Sizin konuya gelirsek; doğuma bağlı ücretsiz izinler idarenin takdirinde değildir ama başlama tarihleri idarenin taktirinde olabilir. Bu durumda da ücretsiz izin başlama ve bitiş tarihlerinde hizmetin aksamamasını gözeterek tarihleri değiştirebilirler. Bakanlığın ilgili birimlerini aramak suretiyle detaylı bilgi alabileceğinizi düşünüyorum.