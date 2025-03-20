Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mart 2025 11:35
Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlık İçin

Ünvan Değişikliği sınavı için kitap bulunmamakta. Online platform olarak ÜDS (Çocuk gelişimi) var mı? gysakademi'de tıbbi sekreterlik, sosyal çalışmacı ve avukat var ama diğerleri yok. Bunun için önerebileceğiniz yer var mı?


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Aday Memur
20 Mart 2025 12:15

bnde çocuk gelısımı uzerıne kıtap bulamıyorum. bu arada kaç kişi gırer bu sene ç.g den acaba

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