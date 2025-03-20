Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mart 2025 11:48
Ramazan bayramı haftası idari izin

Ramazan bayramı haftası Cumhurbaşkanlığından idari izin gelir mi sizce hocalarım?


m.r_f
Şef
20 Mart 2025 11:59

Cıks. Bence uzatılmaz. Kaynak: totom :D

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