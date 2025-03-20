Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mart 2025 13:02
Öğretmen Nöbet Görevi Ne Zaman Başlar

Ders başlama saati 08:20

Sabah sıra olma saati 08:10

Öğretmen nöbet görevi ders başlama saatinden 30 dk önce başlar şeklide karar var.

Dolayısıyla 07:50de başlaması gerek şeklinde yorumladım.

Ancak okul idaresi 07:40 yani toplanma zilini baz alıyoruz diyor sizlerdeki uygulama nasıl.

Buradaki mevzu bahis 10 dk hesabı değil yönetmeliğin ne dediği ona odaklanalım lütfen.


Ayşegül2320
Memur
20 Mart 2025 13:05

07.50 de başlar. 07.40 da neden toplanılıyor onu anlamadim


m.r_f
Şef
20 Mart 2025 13:13

Toplanma Zili - 30dk şeklinde yorumlanıyor anladığım kadarıyla. Toplanma zili dediği sıra olma saati, yani 8:10 - 0 dk şeklinde.

Ayşegül2320, 2 saat önce

07.50 de başlar. 07.40 da neden toplanılıyor onu anlamadim


berkaydal
Şube Müdürü
20 Mart 2025 13:45

İfade açık. Ders başlama saati. Aksini iddia eden aptaldır.

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