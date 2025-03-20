KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Mart 2025 13:19
TKGM (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü )

Tkgm'de çalışan harita mühendisleri iş yükü olarak ne yapıyorlar? Sizce tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz?

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