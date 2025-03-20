Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2025 13:26
Kurumlar arası geçiş

arkadaşlar zabıt katibi olarak görev yapıyorum. kurumlar arası geciş için belediyeye muracaat ettim kabul gördüm ancak bakanlık muvafakat vermedi. Şimdi ben zabıt katipliğinden istifa edip bir yıl içerisinde memuriyete geri dönüş hakkımı belediyeye müracaat ederek yapsam belediye de kabul etse olurmu ?

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