Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2025 14:52
Tarım bakanlığı okul izni

Mühendisliği okumaya izin veriyorlar mı okula gitmeye hizmetli memurum


DevletinAmelesii
Aday Memur
20 Mart 2025 14:58

Evet veriyorlar fakat müdürün inisiyatifine bağlı.


Diyarı21
Aday Memur
20 Mart 2025 16:33

Bildiğim kadarıyla bir üst öğrenimi okuma hakkı var, yani mevzuat gereği var. Ama gördüğüm kadarıyla üst öğrenim olmasa dahi herkesin okumasına izin veriyorlar.

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