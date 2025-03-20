KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Mart 2025 14:58
Sözleşmeliden İstifa

Ben ortaöğretim kpss ile bundan üç sene önce CTE sözleşmeli infaz koruma memuru olarak atandım.Şimdi elimde lisans kpss puanım var ve uluslararası ilişkiler mezunuyum.Bir sonraki merkezi atamada 1 yıllık bekleme süresi olmadan kendi nitelik kodum ile büro personeli olarak atanabilir miyim?


furkan yedek
Şef
20 Mart 2025 15:27

merkezi atama ile olan kadrolar genelde kadrolu oluyor. o yüzden istifa edip ertesi gün başlayabilirsin.


Harun711106
Aday Memur
20 Mart 2025 15:49

Sözleşmeli büro personelide alıyor unun içinde geçerli olur mu

furkan yedek, 1 saat önce

merkezi atama ile olan kadrolar genelde kadrolu oluyor. o yüzden istifa edip ertesi gün başlayabilirsin.


furkan yedek
Şef
20 Mart 2025 15:55

gardiyan gih mi?

Harun711106, 51 dk. önce

Sözleşmeli büro personelide alıyor unun içinde geçerli olur mu


Harun711106
Aday Memur
20 Mart 2025 15:57

Evet gih

furkan yedek, 45 dk. önce

gardiyan gih mi?


furkan yedek
Şef
20 Mart 2025 16:21

o zaman 4b gih'den 4b gih'e geçmek sorun olabilir. ama burda lisans mezuniyeti de var. en doğrusu dpb'ye sormak karışık bi durum.

Harun711106, 43 dk. önce

Evet gih

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