Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


20 Mart 2025 15:00
Sözleşmeliden İstifa

Ben ortaöğretim kpss ile bundan üç sene önce CTE sözleşmeli infaz koruma memuru olarak atandım.Şimdi elimde lisans kpss puanım var ve uluslararası ilişkiler mezunuyum.Bir sonraki merkezi atamada 1 yıllık bekleme süresi olmadan kendi nitelik kodum ile büro personeli olarak atanabilir miyim?


ecemdertli
Aday Memur
20 Mart 2025 16:22

evet atanabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok

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