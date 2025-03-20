Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2025 15:33
Kurum değişikliği

Kolay gelsin iyi çalışmalar.

Adliyede idari işler müdürü olarak görev yapan birisi kurum değiştirmek istediğinde hangi kurumlara başvuru yapabilir?

İdari işler müdürü kadrosunun başka kurumlardaki denkliği hangi kadro(ünvanlardır)?

İdari işler müdürü kurum değiştirmek istediğinde alt kadrolarada başvuru yapabilir mi?

Yardımcısı olabilir misiniz? Teşekkürler&#9786;

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