Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mart 2025 15:35
Bağcılar Promosyon

Bugün Halk bankası ile 87000 TL + 1000 tl parafpuan şeklinde tek seferde ödenmek üzere anlaşıldı. Önceki Banka Yapıkrediydi.


m.r_f
Şef
20 Mart 2025 15:36

Bunu neden burada beyan etme ihtiyacı duydunuz ki?


permanganat42
Müsteşar
20 Mart 2025 16:00

Mardin Kızıltepe halkbank ile 2 yıllığına 60 bin 50 liraya anlaştı


2ven
Şef
20 Mart 2025 16:14

bursa'nın 1 milyon nüfuslu ilçesi 25 bine gitti daha yeni :)

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