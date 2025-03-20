Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2025 16:26
Güvenlik Soruşturması

Herkese Merhaba,

Bir kuruma mülakat ile alımım gerçekleşti fakat güvenlik soruşturması olumsuz gelmesi nedeniyle iş başı yapamayacağımı telefon ile öğrendim kuruma dilekçe verdim herhangi bir dönüş olmadı sonrasında dava açtım merak ettiğim konu şu herhangi bir kavuşturma ve soruşturma geçirmedim ailemde de böyle bir durum olmadı. Herhangi olumsuz bir yapı ile bağlantım yok nasıl olumsuz gelmiş olabilir. Mart ayı itibari ile dava açtım yd alabilir miyim alabilirsem hangi ayda gelebilir. Ve son sorum başka bir kurumda soruşturmam direk olumsuz mu gelir

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